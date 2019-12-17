2019/12/17 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكوّنات 0.5 كوب حليب 0.25 كوب طحين ملعقة كبيرة نشا 0.5 كوب سكر ماء 0.25 كوب جوز مطحون الخطوات نمزج المكونات الجافة الحليب و الطحين و النشا نقوم بعمل القطر بوضع السكر و الماء على النار نضع المكونات الجافة في وعاء على النار و نقوم بتقليبها لحين تغير لونها ثم نضيف الزيت و نخلطهم معاً نضيف بعد ذلك القطر و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلاوة جكليتية (حلاوة حليب ) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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