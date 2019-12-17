القبض على احد الارهابيين في ناحية السعدية بديالى

2019/12/17 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الثلاثاء، القاء القبض على احد الارهابيين عد دخوله ناحية السعدية شمال شرق المحافظة.

وقال العبادي

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