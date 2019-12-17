الاقتصاد النيابية تكشف لـ

2019/12/17 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، عن مشاكل تواجه موازنة العام المقبل 2020.

وقالت شاكر لـ"العهد نيوز" اليوم الثلاثاء، ان

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