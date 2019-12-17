العراق يسدد 20 مليار دولار من ديونه الخارجية

2019/12/17 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المالية، الثلاثاء، عن تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الديون الخارجية التي مازالت على العراق هي 27 مليار دولار و41 مليار دولار للسعودية غير معترف بها، لأنها ديون أعطيت لرئيس النظام المباد خلال الحرب الإيرانية العراقية".

واضاف أن" الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية".

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