بيل الأبرز في تشكيل الريال المتوقع للكلاسيكو

2019/12/17 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيل

يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في المباراة المؤجلة من الجولة 10 بالليجا.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن عودة الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي هي أبرز التغييرات التي ينوي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إجراءها في التشكيل الخاص بالكلاسيكو.

وأشار إلى أن تشكيل ريال مدريد المتوقع للمباراة، سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي.

الهجوم: بيل – بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

المصدر: كووورة

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