لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات تنجز تقريرها وتستثني ذي قار لعدم الحصول على إفادة جميل الشمري

2019/12/17 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف، باستثناء محافظة ذي قار.ونقلت وكالة الأنباء العراقية تصريحاً عن رئيس اللجنة محمد رضا، إن “لجنة تقصي الحقائق اكملت التحقيق في المحافظات التي شهدت اعمال عنف باستثناء محافظة ذي قار بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري”.وأضاف […]

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