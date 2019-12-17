الجبوري : تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية على العراق

2019/12/17 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “الديون الخارجية التي مازالت على العراق هي 27 مليار دولار و41 مليار دولار للسعودية غير معترف بها، لأنها ديون أعطيت لرئيس […]

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