“بيل” يشارك في التشكيلة الأساسية بالكلاسيكو

2019/12/17 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في المباراة المؤجلة من الجولة 10 بالليجا.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن عودة الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي هي أبرز التغييرات التي ينوي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إجراءها في التشكيل الخاص بالكلاسيكو.وأشار إلى أن تشكيل ريال مدريد المتوقع للمباراة، […]

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