الأسهم اليابانية تقتدي بوول ستريت وتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام

2019/12/17 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فيما يزيد عن عام مقتفية أثر المكاسب القياسية لوول ستريت عند الإغلاق مع تجدد التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.47 في المئة ليصل إلى 24066.12 نقطة وقاد المكاسب قطاعا الرعاية الصحية والصناعة.



وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول 2018.



وارتفع المؤشر 19.67 بالمئة منذ بداية العام.

وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي لاري كودلو أمس إن المرحلة الأولي من الاتفاق ”استكملت كليا“ وأكد على تصريحات الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاعف مقابل خفض الرسوم الأمريكية.

لكن المسؤولين الصينيين كانوا أكثر حذرا وأكدوا أنه لم تجر تسوية النزاع التجاري كليا.

ويراهن المستثمرون على أن الاتفاق، الذي من المنتظر أن يُوقع في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني، سينزع أخيرا فتيل حرب الرسوم المستمرة منذ أكثر من عام ما جعلها أكبر خطر يهدد آفاق الاقتصاد العالمي.

كما أن تخفيف حدة الحرب التجارية عامل إيجابي لأرباح شركات التصدير اليابانية.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 137 سهما وانخفض 82 اليوم.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 في المئة مسجلا 1747.20 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2018.

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