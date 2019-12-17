الكربولي يتابع ميدانياً نشاطات رابطة شباب تقدم في الغزالية

2019/12/17 | 11:30 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةأجرى النائب محمد الكربولي رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم، امس الاثنين، زيارة ميدانية الى مقر الحزب في مدينة الغزالية ببغداد.وذكر بيان عن مكتب الكربولي...

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