2019/12/17 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة سهر الصايغ وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ”.وتواصل سهر الصايغ تصوير مسلسل “النهاية” مع يوسف الشريف، بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، وجار تسكين باقي الأبطال، وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة والد الفنانة سهر الصايغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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