2019/12/17 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش طفلة ألما لا ينقطع عنها يومًا منذ مولدها من عامين، حيث ولدت الصغيرة بدون جلد على قدميها وكاحليها، وتعتبر هذه الحالة هي حالة جلدية نادرة تظهر فيها قدميها وكاحليها بجروح غائرة.ولدت “ليلى سكوت” الطفلة الأسترالية بمرض يطلق عليه ” Epidermolysis Bullosa”، وهو مرض جلدي نادر، يكون المصاب بهذا المرض مولود بدون جلد يغطي القدم أو أي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جروح لا تلتئم طفلة تولد بدون جلد بسبب مرض نادر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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