بارزاني بمناسبة يوم العلم الكردستاني: يرمز الى الاتحاد والتحرر والتضحية

2019/12/17 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

وجه الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني ، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) رسالة تهنئة الى عوائل الشهداء والبيشمركه ومواطني اقليم كردستان بمناسبة يوم علم الإقليم.

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

حدد المرجع الديني جواد الخالصي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، معايير اختيار شخص رئيس الوزراء المقبل للعراق، مشيراً الى أن الشخص المقبل يجب الا يكون عسكرياً.

وقال الخالصي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لا بأس ان يقدم النا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، عن تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الديون الخا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، عن انهاء التحقيق بأعمال العنف التي شهدتها المحافظات خلال التظاهرات باستثناء محافظة ذي قار.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ل

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