2019/12/17 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان للدفع باقرار قانون مهم

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