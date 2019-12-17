2019/12/17 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً في مصيف بيرمام بمحافظة أربيل لبحث الاتفاق السياسي بين الطرفين.وقال رئيس وفد حركة التغيير جلال جوهر لتلفزيون knn التابع للحركة إن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية بين الطرفين بين فترة وأخرى لمناقشة المسائل المتعلقة بالاتفاقية السياسية بيننا وأين وصلت واتخاذ الخطوات اللازمة لتنشيطها".وأوضح انه من الفقرات المهمة التي ستم مناقشتها اليوم ما يتعلق "ببرنامج الكابينة الحالية لحكومة الاقليم فضلاً عن مسألة الاصلاح بعد اتخاذ الخطوة الأولى وارسال مشروع قانون الاصلاح الى البرلمان".وسيسلط الاجتماع، بحسب جوهر، الضوء على "الأوضاع الجارية في العراق والمنطقة".

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