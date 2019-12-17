2019/12/17 | 11:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 2000 سنة كانت هناك سفينة محملة بالأواني الفخارية المعبأة بالنبيذ وزيت الزيتون، تعبر البحر الأبيض المتوسط، وكانت تلك الأواني تستخدم في الامبراطورية الرومانية، ولكن لسبب ما لم تصل تلك السفينة إلى وجهتها المرادة، بل غرقت لتستقر كل هذه الأواني في قاع البحر لآلاف السنوات.واكتشف خبراء الآثار حطام تلك السفينة راسية في البحر الأبيض المتوسط،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كنز عمره 2000 سنة في البحر المتوسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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