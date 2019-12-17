ثورة تشرين العراقية: القيادة الغائبة والثورة المضادة

2019/12/17 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ فارس كمال نظمي يقول فكتور هوجو: «الثورات ليست ابنة المصادفة بل إبنة الضرورة»؛ لكن هذه “الضرورة” لا تتحول إلى ملموس واقعي مكتمل ومتحقق على الأرض دون إطار سياسي ذي حدٍ أدنى من التنظيم القيادي.واليوم، وبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق الحراك الثوري العراقي في الأول من تشرين الأول 2019 الساعي إلى إحداث […]

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