علاوي يستذكر حدث سياسي حصل قبل 10 اعوام: لا يزال العراق يدفع ثمن ذلك  

2019/12/17 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،اليوم الثلاثاء، ان العراق لا يزال يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام ٢٠١٠.وقال علاوي في تغريدة له على “تويتر”: “مايزال العراق يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام […]

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