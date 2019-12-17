نائب: المدة الدستورية لاختيار بديل عبد المهدي ستخرق

2019/12/17 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رجح النائب أسعد المرشدي، اختراق المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، مرجعا الأمر إلى الوضع المعقد الذي تشهده الساحة السياسية.

وقال المرشدي في

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