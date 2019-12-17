لاريجاني: قائد الثورة فوض الحكومة استلام 16% من عائدات النفط

2019/12/17 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أن قائد الثورة الاسلامية فوض بتخصيص 36 بالمئة من حصة الصندوق الوطني للتنمية من ايرادات النفط، لمجلس الشورى والحكومة

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