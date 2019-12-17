2019/12/17 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الفنان رامي جمال مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث، بعد كشفه عن تفاصيل جديدة تخص مرضه وإصابته بالبهاق.قال رامي جمال إن “البهاق بدأ في جسدي منذ أربع سنوات وظهر على شكل نقط صغيره في جسدي وتحديدا في يدى ووقتها فقدت التركيز نهائيا كما أنه كان يظهر ويختفي وأستطيع السيطرة عليه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد كشفه تفاصيل جديدة عن مرضه رامي جمال مطلوب على جوجل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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