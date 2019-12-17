الجنيه المصري يرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار في 2019

2019/12/17 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد الجنيه المصري مساء الاثنين بنحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11 بالمئة منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.

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