اتحاد الكرة لواع: غايتنا الوقوف على الحقائق وكشف الفاسدين

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد فالح موسى رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بتصريحات اللاعب سعد عبد الامير ان الغاية من تشكيل اللجنة هو ليس الاقتصاص من اللاعبين بقدر ما يريد الاتحاد الوقوف على الحقائق وكشف الفاسدين .

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