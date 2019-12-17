عملية ثأر الشهداء تلاحق بقايا داعش في ديالى

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث مضافات ضمن عملية ثأر الشهداء في محافظة ديالى.

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