2019/12/17 | 12:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير أمني: تواطئ واضح بين قيادات الامن العراقية وبين الميليشيات التي تقتل وتخطف المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 12:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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