2019/12/17 | 12:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازمة رئاسة الوزراء.. اجتماع مغلق لرؤساء الكتل اليوم وصالح بصدد الاستفسار من القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 12:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة رئاسة الوزراء.. اجتماع مغلق لرؤساء الكتل اليوم وصالح بصدد الاستفسار من القضاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة رئاسة الوزراء.. اجتماع مغلق لرؤساء الكتل اليوم وصالح بصدد الاستفسار من القضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).