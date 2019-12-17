الغلاب تدعو رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية في كابينته الوزارية

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعت النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية سميعة الغلاب، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الكفوء والمهني في كابينته وتقييم أداء الوزراء السابقين.وذكرت الغلاب في بيان تلقته /SNG/، انه على “رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية في كابينته الوزارية، وتقييم أداء الوزراء السابقين للإبقاء على المنتج منهم خلال ...

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