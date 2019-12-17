"تسونامي" يهدد "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحلّ موعد "الكلاسيكو" مجدّداً غداً الأربعاء في ملعب "كامب نو" لكن الاهتمام لن يتركّز فقط على مواجهة "الدربي" الأهم في العالم بين برشلونة وغريمه ريال مدريد، بل أيضاً خارج الملعب لأن المباراة تترافق مع دعوات للتظاهر من قبل الانفصاليين الكتالونيين الذين يطالبون بالاستقلال عن مدريد.

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