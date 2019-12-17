النفط يرتفع بفضل آمال اتفاق التجارة وخفض الإمدادات

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.

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