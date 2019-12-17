سقوط اسم السوداني ومفاجآت قد تحصل قريبا

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



حشر الرئيس العراقي برهم صالح، القوى السياسية والبرلمان في زاوية ضيقة بعد خطاب وجّهه إلى رئيس البرلمان محمد ا...

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