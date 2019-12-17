الهادئ جراء التجارب النووية

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اكتشف علماء جامعة ديلاوير الأمريكية بالقرب من جزيرة بيكيني حفرا هائلة اصطناعية في أعماق المحيط الهادئ....

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