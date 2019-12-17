الطلبة المحتجون ينصبون خيام الاعتصام امام بوابة جامعة بابل

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقدم مجموعة من الطلبة المحتجون جامعة بابل، اليوم الثلاثاء، على نصب خيام الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لجامعتهم.

وقال مراسل "الغد برس" ان الطلبة المحتجون نصبوا صباح اليوم وقبل بداية الدوام الرسمي خيم الاعتصام المفتوح دعما للتظاهرات في بقية المحافظات.

وأوضح ان الطلبة يوم أمس الاثنين تمكنوا من إغلاق بوابة الجامعة في الساعات المبكرة من الصباح لمنع دخول الموظفين وبداية الدوام الرسمي.

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