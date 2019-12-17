الغلاب تدعو رئيس الوزراء المقبل لاختيار الكفوء والمهني بكابينته وتقييم أداء الوزراء السابقين

2019/12/17 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية سميعة الغلاب، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الكفوء والمهني في كابينته وتقييم أداء الوزراء السابقين.

وذكرت الغلاب في بيان تلقته "الغد برس"، انه على "رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية في كابينته الوزارية، وتقييم أداء الوزراء السابقين للإبقاء على المنتج منهم خلال المدة الماضية من عمر الحكومة المنتهية ولايتها".

وأعربت النائب الغلاب عن املها بأن "يراعي رئيس الحكومة المقبلة دور بعض الوزراء والمسؤولين في الإنجازات المتحققة على أرض الواقع ومدى تطبيقهم للبرنامج الحكومي وتقييم ذلك وفق المبادئ الصحيحة واختيار الأكفأ ليكون في مكانه الصحيح".

وأشارت الغلاب إلى "أهمية إعادة النظر بكل من قدم للبلد إنجازات قيمة والاستفادة من خبراتهم خصوصا وإن البعض منهم تجاوز كل الظروف العاتية وتعرض للضغوط والابتزاز بسبب مواقفه الوطنية، لكن الواقع العملي أثبت مصداقيته في العمل، لنقل البلاد إلى ضفة الأمان".

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