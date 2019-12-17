2019/12/17 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لقطات صادمة لراقصة طموحة وهي تصاب بشكل مفاجئ بالتواء في كاحلها والتي سارت عليها بعد ذلك بإعجوبة.وتمكنت الراقصة لوسي شالو الخروج من الحادث بإصابة بسيطة أثناء تأديتها تمرينا خاطئا كاد يكسر كاحلها.أصيبت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا بالالتواء أثناء تأديتها حركة جمباز في منزلها في هدرسفيلد، بمقاطعة يوركشاير البريطانية، في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راقصة مبتدئة تصاب بطريقة مرعبة أثناء تأديتها حركة جمباز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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