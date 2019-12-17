ما اسباب زيارة الحلبوسي السرية الى واشنطن ؟! وما المواضيع التي تم التباحث بها ؟!

2019/12/17 | 12:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكدت مصادر سياسية، الثلاثاء 17 كانون الأول 2019، أن الزيارة السريعة التي قام بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى واشنطن بدعوة أمريكية للتباحث بشأن تطورات الأوضاع الحالية كانت مفاجئة للجميع.

وقال حنين القدو عن تحالف الفتح في تصريح لوسائل اعلامية محلية إن "زيارة رئيس مجلس النواب ...

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