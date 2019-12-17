مسرور بارزاني يمنح شرف رفع علم كوردستان لطفليّ مقاتل في البيشمركة نحره داعش

2019/12/17 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في خطوة لافتة، نال طفلا مقاتل في البيشمركة، شرف رفع علم اقليم كوردستان في مبنى مجلس الوزراء، خلال مراسم خاصة بيوم العلم الكوردستاني.وحضر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني المراسم، ورافق الطفلين اللذين رفعا العلم على السارية وسط جمع من الكوردستانيين.وخص بارزاني شرف رفع العلم القومي للكورد، لطفلي مقاتل البيشمركة هوجام سورجي الذي نحره داعش في مدينة الموصل عام 2015.وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قال صباح اليوم، إن العَلَم الكوردستاني، رمز للوحدة والتضحية، في رسالة وجهها في يوم العَلَم الذي تحيه جميع المدن الكوردستانية.وقال بارزاني، "علم كوردستان يرمز إلى وحدتنا وكفاحنا من أجل السلام والحرية والتعايش.في هذا اليوم أود أن أحيي شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل علمنا المقدس".كما عد من جهته رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، علم كوردستان رمزا لنضال شعب في سبيل الحرية.وقال بارزاني في كلمة بمناسبة يوم العلم الكوردي، "ناضل الكوردستانيون لسنوات في ظل هذا العلم، وكان هدفهم واحد وهو نيل حقوق مكونات كوردستان".واكد ان هذا العلم، رمز لكفاح شعب في سبيل الحرية والمساواة.وشهدت مدن إقليم كوردستان العراق الثلاثاء احتفالات بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، حيث تم رفع العلم في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والمدارس.ويرفع إقليم كوردستان علمه إلى جانب العلم العراقي على الدوائر والمناسبات الرسمية، كما أن الكورد في تركيا وإيران وسوريا يرفعون العلم نفسه كرمز قومي.ويوصف الكورد بأنهم أكبر قومية من دون دولة في العالم.وتجرى المراسم برفع العلم وسط اناشيد وطنية وقومية.وكان برلمان إقليم كوردستان قد صوت على قانون رفع علم كوردستان في 11 تشرين الثاني سنة 1999، والذي يتضمن رفع العلم الكوردي في 17 كانون الاول من كل عام وهو تاريخ رفع العلم لأول مرة في جمهورية كوردستان بمدينة مهاباد سنة 1946.والعلم الكوردي مكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية الذي يقدمه الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله، والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، والأبيض يرمز إلى السلم والامان والتعايش والتسامح.ويتوسط العلم شمس صفراء اللون ترمز إلى الديانات القديمة للكورد، وله 21 شعاعا.ويعتبر هذا الرقم مقدسا في الديانة الزرادشتية التي يعتقد البعض بأنها الديانة القديمة للكورد، كما أنه يرمز الى 21 آذار أي يوم عيد نوروز الذي يعتبر العيد القومي للشعب الكوردي.

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