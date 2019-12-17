لوك أويل الروسية: النفط عند 60-65 دولارا للبرميل مريح لمنتجي أوبك+

2019/12/17 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط إن سعرا للنفط يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل سيكون مريحا للمشاركين في الاتفاق الذي أبرمته مجموعة أوبك+ للمنتجين لكبح الإمدادات.

وتعهدت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بإحدى أكبر تخفيضات الإنتاج في القطاع في عقد اعتبارا من أول يناير كانون الثاني في مسعى تفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

وقال فيدون إن الصدمات السعرية تحدث فقط حين ينتهك المنتجون تعهداتهم، وبلغ سعر خام برنت 65.5 دولار للبرميل.

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