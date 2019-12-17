بالصور.. ثورة تشرين تُعيد الروح إلى معمل محلي متوقف منذ خمسة عقود

2019/12/17 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أحد المعامل المحلية العراقية، إلى العمل بعد توقف نحو 50 عامًا، حيث جاء ذلك بحملات كبيرة قادها متظاهري ثورة تشرين، مما عزز الطلب الكبير على المنتجات المحلية.وقال مراسل “يس عراق” إن “معمل (جكليت) الوسام في منطقة جميلة الصناعية بمحافظة بغداد، الذي تأسس عام 1976 عاد إلى العمل وبدأ بالإنتاج من جديد”.وتوقف المعمل […]

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