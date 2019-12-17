فائق الشيخ علي يغرد مجدداً: استفتاء علمي مو عاطفي ولا طائفي!

2019/12/17 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب فائق الشيخ علي ،اليوم الثلاثاء، تغريدة حول عودة الطلاب الى المدارس وانهاء الاضراب.وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر”: “ايهما افضل ان تستمر بالدراسة في مدارس زريبة ومناهج مصيبة وتعليم خريبة وماكو رحلات ولا رحلات، ونص دوام وكل صف بي 50 طالب؟”.واضاف “ام ان تمتنع عن الدراسة حتى […]

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