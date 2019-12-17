2019/12/17 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_مصاروة المفكرة البلجيكية شانتال موف التي تطرح نظرية "الشعبوية اليسارية" في مواجهة استفحال شعوبية اليمين، تعتقد أننا نعيش حاليا في مجتمعات "ما بعد ديمقراطية"، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى ضبابية الفوارق بين اليسار واليمين، وهي حالة تسميها "ما بعد السياسة"، والتي تنبع من حقيقة أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية قبلت مبدئيا بفكرة عدم وجود بديل للعولمة النيوليبراليّة.ولذا، عندما يذهب المواطنون للتصويت، فإنهم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن مصاروة - اليسار الشعبوي في مواجهة شعبوية اليمين: بيرني ساندرز نموذجًا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن مصاروة - اليسار الشعبوي في مواجهة شعبوية اليمين: بيرني ساندرز نموذجًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).