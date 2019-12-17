الدليمي: الدواعش المتواجدون بوادي حوران يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية

2019/12/17 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمي، الثلاثاء، إن مجاميع صغيرة لخلايا تنظيم "داعش" تتواجد في منطقة وادي حوران غربي المحافظة، مشيراً إلى أن "الدواعش" المتواجدين هناك يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية.

وذكر الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "منطقة وادي حوران غربي الأنبار، تحوي مجاميع صغيرة لخلايا مجرمي داعش في تلك المنطقة التي يصعب الوصول اليها من قبل القوات الأمنية نظراً لصعوبة تضاريسها المعقدة".

وأضاف، أن "بعض الدواعش في تلك المنطقة يتنكرون بملابس لرعاة الأغنام لتجنب استهدافهم من قبل طيران الجيش، فيما يختبئ القسم الآخر داخل أنفاق سرية تحت الأرض"، مبيناً أن "المتواجدين داخل هذه المنطقة يعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين".وتابع، أن "الطيران الأميركي يستهدف عناصر التنظيم الإجرامي داخل العمق السوري، الا أن عدم استهدافهم في المناطق الصحراوية للمحافظة غير واضح المعالم"، معتبراً أن "منطقة وادي حوران بقيت منطقة موبوءة بداعش حتى في فترة الحكومات السابقة".





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