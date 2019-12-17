جواب فنانة مصرية على معجب أراد التقاط صورة معها في الحرم المكي

2019/12/17 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان : استغلت الفنانة المصرية شيماء سيف تواجدها في المملكة العربية السعودية مؤخرا للمشاركتها في ليالي العروض الكوميدية، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ وقامت بأداء العمرة.و نشرت الفنانة صورة للكعبة المشرفة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب اكتبها لك مشتاق”.وكشف أحد […]

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