السوري حسام السيد يعتذر عن تكملة مشواره مع الكويت الكويتي

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتذر مدرب فريق الكويت الكويتي لكرة القدم السوري حسام السيد عن إكمال مشواره مع الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

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