بدء اجتماع رؤساء الكتل برئاسة الكعبي لحسم مقترحات قانون الانتخابات

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

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