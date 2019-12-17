العثور على حطام أكبر سفينة رومانية في البحر المتوسط

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} منذ ألفي عام، كانت هذه السّفينة تعبر البحر الأبيض المتوسط، محمّلة بشحنة من "الأمفورات"، وهي آنية فخارية ذات مقبضين، وكانت تُستخدم في الإمبراطورية الرّومانية لنقل النّبيذ وزيت الزيتون.ولكن لسبب ما لم تصل السّفينة إلى وجهتها.

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