بعد الاعتزال.. رحيمه يعلن خطته

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الدولي السابق علي حسين رحيمة اعتزاله اللعب بشكل رسمي بعد رحلة استمرت لأكثر من عقدين كاملين في الملاعب المحلية والاحتراف.

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