السفير البريطاني يؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في اختيار رئيس الوزراء الجديد

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةاكد السفير البريطاني لدى العراق، ستيفان هيكي، الثلاثاء، ضرورة احترام سيادة العراق وعدم تدخل الدول في اختيار رئيس الوزراء الجديد.وقال هيكي في تصريح متلفز...

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