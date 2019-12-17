الرئاسات الثلاث تبدأ اجتماعاً لبحث قانون الإصلاح في كوردستان

2019/12/17 | 13:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجهت رئاسة البرلمان بتشكيل ست لجان تتولى إعداد تقرير مشترك إزاء مشروع القانون وذلك قبل الشروع بالقراءة الثانية لمسودة القانون.

ويعد مشروع القانون واحداً من أهم الإنجازات للحكومة الائتلافية برئاسة مسرور بارزاني الذي قال مؤخراً إن ما تحقق لا يمثل سوى البداية.

ويقول برلمانيون كورد إن معظم الأحزاب شاركت في إعداد المشروع، وإنه قد لا يواجه أي اعتراضات قوية داخل قبة البرلمان الإقليمي.

وسبق أن قال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، المنتمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن مشروع قانون الإصلاح "مكسب للجميع".

ووصف قادة حركة التغيير مشروع القانون بانه خطوة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الإصلاحات الحكومية بانها "خطوة مهمة" من شأنها أن تحقق التقدم للإقليم.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.





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