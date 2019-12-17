نمو احتياطي العملات الأجنبية للأردن 1.7% في 11 شهرا

2019/12/17 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني يوم الثلاثاء نمو احتياطي العملات الأجنبية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 1.7 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2018.

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