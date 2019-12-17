مصدر أمني: مقتل 3 من سائقي الشاحنات وإصابة الرابع في بيجي بمحافظة صلاح الدين

2019/12/17 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثة من سائقي الشاحنات، على طريق بري في محافظة صلاح الدين.

واكد مصدر أمني، أن مسلحين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على سائقي شاحنات على طريق بري في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة الرابع.

واضاف، ان سائقي الشاحنات جميعهم من سكنة مدينة الرمادي في الانبار، ومن قبيلة البوفهد، موضحا ان الحادث غامض، وغير معروف ان كانت دوافع القتل خلاف عشائري ام هجوم لتنظيم داعش.

وبين المصدر ان القتلى كل من، ‏محمود فرهان حمادي الفهداوي، ‏طه خلف الهدهد الفهداوي، ‏خميس محمود الفهداوي، والجريح وليد خالد خليف.

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